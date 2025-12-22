Gol agónico y susto: un jugador de Zambia hizo un fallido festejo con salto mortal y le hacen estudios por una posible lesión en el cuello
Patson Daka, figura de Zambia, marcó el empate ante Malí en la Copa Africana de Naciones y quiso celebrar de manera acrobática, pero la pirueta le salió mal.
Ayer comenzó la Copa Africana de Naciones, el certamen más importante del continente, que se disputa en Marruecos y se extenderá hasta el 18 de enero. Este lunes, en la segunda jornada, Zambia logró un empate agónico ante Malí por el Grupo A, que comparten con el anfitrión y Comoras, pero el resultado no fue lo más destacado del encuentro.
Los malienses ganaban 1-0 desde el minuto 61 con un tanto de Lassine Sinayoko y parecía que iban a quedarse con los 3 puntos. Pero, ya en tiempo de descuento, a los 92', Patson Daka consiguió igualar el marcador de cabeza en uno de los últimos suspiros. Y para festejar el gol, terminó protagonizando un blooper que podría haber terminado en una tragedia.
Daka podría haberse lesionado en su festejo tras su gol para Zambia
Acostumbrados en su país a las celebraciones llamativas, el delantero del Leicester City quiso hacer una voltereta de costado, con la mala suerte de que en el medio de la pirueta impactó con su cabeza contra el suelo, haciendo una palanca con su cuello. Tras finalizar la acrobacia, cayó al suelo e inmediatamente todos sus compañeros se abalanzaron asustados sobre él para asistirlo.
Tras unos instantes de preocupación, el atacante de 27 años pudo reincorporarse y logró finalizar el encuentro, aunque lo cierto es que apenas faltaban unos pocos minutos para su conclusión. Y si bien se descartó una lesión de gravedad extrema, no se deshecha la posibilidad de que igualmente se haya lastimado y pueda perderse el resto del certamen.
Una vez que el partido estuvo terminado, el cuerpo médico de Zambia comenzó a hacerle los estudios correspondientes a Daka y temen que haya sufrido un daño lo suficientemente grave como para que amerite desafectarlo del equipo. Se espera que se anuncien los resultados en las próximas horas y, de confirmarse, sería una baja más que sensible para el equipo del sur de África, puesto que se trata de una de sus principales figuras.