El llamativo pedido del DT de la Selección de Escocia a todos los hinchas de cara al Mundial 2026: "Si no puedes..."
Steve Clarke, DT de la Selección de Escocia, les dejó un mensaje a todos los fanáticos que tenían pensado viajar a alentar al equipo en la Copa del Mundo.
El director técnico de la Selección de Escocia, Steve Clarke, pidió públicamente a los hinchas que no se endeuden para asistir al Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, en el marco del histórico regreso del combinado escocés a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.
El DT de la Selección de Escocia y un pedido especial a los hinchas de cara al Mundial 2026
“No podemos controlar los precios. El precio de las entradas lo fija la FIFA. Si no puedes permitirte ir, no te endeudes ni endeudes a tu familia”, expresó el entrenador, dejando en claro que el bienestar de los simpatizantes está por encima de cualquier ilusión deportiva. Sus palabras tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública y fueron valoradas como un gesto de responsabilidad social.
El mensaje fue realizado en declaraciones a Sky Sports Scotland y apuntó a la compleja situación económica que atraviesan muchos aficionados ante los elevados costos del evento organizado por la FIFA.
En la antesala de la máxima cita del fútbol internacional, la clasificación de Escocia despertó una enorme expectativa en el país británico, que volverá a decir presente en un Mundial tras casi tres décadas. Sin embargo, Clarke optó por un discurso prudente y empático, alejándose de la euforia generalizada y poniendo el foco en la realidad económica de los hinchas.
La FIFA y unos precios elevados en las entradas para el Mundial 2026
El Mundial 2026 será el primero en disputarse en tres países y contará con un formato ampliado, lo que incrementó considerablemente los costos de entradas, traslados y alojamiento. En ese contexto, Clarke remarcó que apoyar a la selección no implica necesariamente viajar a los estadios, y que el acompañamiento desde casa también es válido y significativo.
Desde la Federación Escocesa respaldaron el mensaje del entrenador, destacando su cercanía con la gente y su compromiso con los valores del fútbol. La dirigencia entiende que el regreso al Mundial es un logro colectivo, pero no debe transformarse en una carga financiera para las familias.
Con un discurso sincero y realista, Steve Clarke volvió a demostrar que su liderazgo va más allá del campo de juego. Mientras Escocia se prepara para vivir una experiencia histórica, su director técnico eligió bajar un mensaje claro: la pasión por el fútbol no debe poner en riesgo la estabilidad económica de los hinchas.
Fuente: NA