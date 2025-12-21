La impactante predicción de Neymar de cara al Mundial 2026: "Voy a hacer un gol en la final"

Neymar lanzó una llamativa premonición sobre la Canarinha en la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Además, dejó en claro que será el héroe.

A pesar de que no juega un partido con la Selección de Brasil desde 2023, Neymar aspira a ser parte de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 donde la Canarinha buscará conseguir el heptacampeonato.

El gran dilema del astro brasileño son las lesiones. En el último tiempo sufrió varias que le impidieron estar al 100% físicamente y eso tampoco le permitió ser parte de las convocatorias del entrenador italiano desde su llegada al banco de suplentes del Scratch.

No obstante, el exentrenador del Real Madrid y Milán dejó en claro que si Neymar recupera su estado físico, no hay dudas de que estará presente en México, Estados Unidos y Canadá. Por el momento está muy complicada, pero el jugador del Santos se imagina adentro de la cita mundialista y tal es así que en las últimas horas lanzó una tremenda premonición.

La tremenda premonición de Neymar sobre el Mundial 2026 Durante un recital del cantante brasileño Thiaguinho en San Pablo, Ney fue invitado a subir al escenario y en los pocos minutos que tuvo la atención de todos los presentes, aprovechó para mandar un mensaje que ilusionó a toda la nación: "Haremos todo lo posible para que el Mundial 2026 llegue a Brasil. Lo posible y lo imposible. Me lo puedes exigir en julio. ¡Ancelotti, ayúdanos!", comenzó.