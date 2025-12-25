Ascendió con Gimnasia, sonó en Godoy Cruz pero es nuevo futbolista de San Martín (SJ)

Uno de los futbolistas claves en el ascenso de Gimnasia será refuerzo de San Martín de San Juan. Había sonado en Godoy Cruz.

Mientras los planteles de la mayoría de los clubes de la Primera División y de la Primera Nacional descansan por las fiestas, los dirigentes siguen trabajando pensando en el armado de los equipos de cara al comienzo de la temporada 2026.

Y en este tiempos de negociaciones, los conjuntos mendocinos van sumando futbolistas y se van despidiendo de otros. Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se preparan para disputar la Primera División y Godoy Cruz y Deportivo Maipú para competir en la Primera Nacional.

En las últimas horas se confirmó el destino de un futbolista que fue parte del ascenso del Lobo, titular en la mayoría de los partidos del año, incluso en la final y muy querido por la gente blanquinegra, pero que Ariel Broggi no lo va a tener en cuenta para la máxima categoría.

El futuro del exGimnasia Se trata de Facundo Nadalín, el jugador surgido de las inferiores de Newell's Old Boys que jugará en San Martín de San Juan, el otro equipo descendido en este 2025, que se arma para regresar rápidamente, al igual que el Tomba.

¡Bienvenido Facu!#VamosVerdinegro pic.twitter.com/xxXximu5fu — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) December 24, 2025 Facundo Nadalín sonó en el Expreso. Era uno de los nombres, junto con Nacho Antonio, que había prometido Alejandro Chapini en caso de ganar las elecciones del 13 de diciembre que finalmente perdió frente a José Mansur.