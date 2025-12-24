Dos nuevos futbolistas suenan en Gimnasia: ¿se suman al equipo de Ariel Broggi?

Gimnasia y Esgrima ya piensa en el 2026 y, mientras los jugadores descansan por las fiestas, los dirigentes siguen trabajando en el armado del plantel para encarar el torneo de Primera División , en el que debutará el último fin de semana de enero en Santiago del Estero ante Central Córdoba .

Antes de las vacaciones, algunas semanas después del ascenso, el equipo de Ariel Broggi abrochó a su primer refuerzo: Luciano Paredes , el lateral por derecha de 23 años, que renovó contrato por 3 años con el Deportivo Maipú y salió a préstamo al Lobo.

Semanas más tarde, el club anunció a su segunda incorporación. Se trata del paraguayo Juan José Franco , de 33 años, que quedó libre en Instituto de Córdoba y firmó por un año con el Mensana.

Antes, Gimnasia le dio libertad de acción a muchos jugadores que fueron parte del ascenso (Nacho Antonio, Facundo Nadalín, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Mario Galeano y Nicolás Servetto, entre otros) y por eso necesita seguir sumando refuerzos.

En ese contexto, siguen sonando nombres que podrían llegar a Gimnasia y con los que el club ya está negociando. Uno de ellos es Pablo Galdames Millán , actual futbolista de Independiente de Avellaneda. El hermano de Thomas Galdames, ex Godoy Cruz, no será tenido en cuenta en el Rojo por Gustav Quinteros y desde Mendoza preguntaron condiciones.

El volante chileno de 28 años surgió en Unión Española y pasó por Vélez Sarsfield, Génova y Cremonese de Italia, y por el Vasco da Gama. En Independiente jugó 33 partidos en el 2025, anotó 4 goles y dio dos asistencias.

El otro nombre que suena es el de Nicolás Goitea, futbolista de Huracán de Parque Patricios, que no será tenido en cuenta por Diego Martínez. El defensor central santiagueño de 28 años jugó también en Talleres de Córdoba, Vélez Sarsfield, Central Córdoba, Mitre, Delfín de Ecuador.

En el último año, con la camiseta del Globo, disputó solamente 11 encuentros.

¿Llegarán ambos jugadores para reforzar al Lobo de cara al 2026?