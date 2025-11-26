Es oficial: Luciano Paredes es el primer refuerzo de Gimnasia para el 2026

Gimnasia y Esgrima presentó oficialmente a su primer refuerzo: se trata del lateral por derecha, ex Deportivo Maipú, Luciano Paredes.

Gimnasia y Esgrima abrochó a su primer refuerzo de cara a la temporada 2026. Se trata de Luciano Paredes, futbolista de Deportivo Maipú que este martes renovó contrato con el Cruzado hasta diciembre de 2028, y llega a préstamo con opción de compra al Lobo hasta diciembre de 2026.

Luego del ascenso a Primera, en Gimnasia y Esgrima hubo festejos y rápido regreso al trabajo pensando en la Primera División. Cerrada la continuidad de Ariel Broggi como DT y de Joaquín Sastre como manager, el Lobo busca armar un plantel que esté a la altura de las exigencias de la máxima categoría del fútbol argentino.

Apenas comenzados los entrenamientos, se conoció una lista de 11 futbolistas del plantel campeón que fueron dejados en libertad de acción. Es decir, que no continuarán en el club. Ellos son: Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Mario Galeano, Gastón Espósito y Axel Pozza. A esa lista, semanas después se sumó Facundo Nadalín.

Al mismo tiempo, este miércoles se confirmó que el lateral por derecha, que también puede jugar como volante por ese sector, Luciano Paredes, será la primera cara nueva en el plantel mensana.

Luciano Paredes ya es del Lobo. El lateral derecho de 23 años llega desde el Deportivo Maipú, a préstamo y con opción de compra. Firmó vínculo hasta diciembre del 2026.



# pic.twitter.com/MQc5sxhK0Y — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) November 26, 2025 El rosarino de 23 años llegó libre a principios de 2023 a Deportivo Maipú desde Talleres de Córdoba, donde realizó las categorías inferiores, pero no debutó en Primera.