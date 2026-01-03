El original video de Argentinos para presentar a su primer refuerzo: "Infantino, en La Paternal"

Este sábado, Argentinos Juniors anunció la contratación de Gino Infantino con una producción de película que se llevó todas las miradas en las redes.

Gino Infantino ya viste los colores de Argentinos. Llega a préstamo por un año desde la Fiorentina.

Argentinos Juniors entendió que la llegada de Gino Infantino merecía algo más que un simple posteo en redes. Por eso, eligió una presentación distinta y muy creativa que generó repercusión inmediata entre los hinchas del Bicho.

La particular manera en la que Argentinos presentó a Gino Infantino La producción arranca en el predio del club y tiene como protagonistas a Nicolás Oroz y Lautaro Giaccone, dos futbolistas del plantel de Nicolás Diez. Ambos aparecen haciendo zapping frente a un televisor, hasta que se detienen en una particular transmisión. En la pantalla aparece el periodista Ariel Helueni, en un falso móvil periodístico que rápidamente marca el trasfondo del anuncio.

“Estamos en la Avenida Juan B. Justo, en el famoso local de Gino (reconocido por sus tortas de ricota). ¿Saben quién estaría aquí dentro? El presidente de la FIFA”, lanza el periodista, mientras la escena mantiene la intriga sin mostrar al protagonista.

La revelación llega a través de imágenes que remiten a los sorteos internacionales, con los clásicos bolilleros girando. Tras un breve regreso a las tomas de Oroz y Giaccone, el clip finalmente muestra a Gino Infantino en el CEFFA, el centro deportivo del club, en una presentación muy original en tono humorístico que no tardó en viralizarse.