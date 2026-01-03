Ganó 4 títulos internacionales con el River de Gallardo y anunció su retiro a los 38 años: "Fui muy feliz"

Uno de los pilares de la época dorada de River y multicampeón con el club se despidió del fútbol con una emotiva carta tras 19 años de carrera. De quién se trata.

Leonel Vangioni le dijo adiós al fútbol. A los 38 años, el ex lateral izquierdo anunció su retiro y cerró una carrera de casi dos décadas, con un paso consagratorio en River, donde fue campeón de todo y se ganó el cariño del hincha. El Piri eligió las redes sociales para comunicar la decisión y dejó un mensaje cargado de emoción.

Leonel Vangioni decidió colgar los botines a los 38 años: su nostálgica carta de despedida El anuncio llegó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un emotivo video de los mejores momentos de su extensa trayectoria y escribió: “Después de 19 años pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa en la que fui muy feliz y que disfruté muchísimo. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros que me tocó compartir un mate, una alegría, una tristeza, una charla, miles de cosas que hemos pasado juntos”.

En la continuidad del posteo, Vangioni amplió los agradecimientos y remarcó el compromiso con cada club que representó, entre ellos el Millonario. “Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión que me dio mucho más de lo que yo soñé. Gracias a todos”, cerró.

Entre los cientos de comentarios que acumuló la publicación, el que más sobresalió fue el saludo de la cuenta oficial de River. "Gracias y éxitos para lo que viene Piri", comentó el club, en un mensaje que representó al hincha.