Daniel Passarella habló por primera vez sobre Gallardo como DT y dejó una sentencia: "Tiene cosas..."

Daniel Passarella se expresó por primera vez acerca del Muñeco y su desempeño como entrenador del Millonario, y dejó una llamativa frase.

Daniel Passarella es voz autorizada en el mundo River. A pesar de que fue el presidente cuando el Millonario descendió a la Primera Nacional en 2011, el Káiser fue uno de los mejores jugadores de la historia del club y también uno de los grandes entrenadores que pasó por el banco de suplentes del Monumental.

No obstante, para los hinchas del cuadro de la Banda el mejor DT es, fue y será Marcelo Gallardo, quien no tuvo su mejor temporada en 2025 y deberá hacer un cambio de 360° para volver a ser ese River que era imbatible en su estadio y que llegaba a finales de Copa Libertadores.

Ahora, en las últimas horas se conoció la noticia de que el Muñeco recibió un tremendo elogio por parte de Daniel Passarella, quien nunca había expresado su opinión públicamente sobre él en el pasado. A través de su cuenta de Instagram, el Gran Capitán fue consultado sobre qué opinión tiene acerca del director técnico que ganó múltiples trofeos en River.

La tremenda sentencia de Daniel Passarella sobre Marcelo Gallardo ¿Su respuesta? Clara y concisa: “Me gusta, tiene cosas mías”, le respondió a un seguidor el 2 de octubre de 2025. Así, con una declaración breve pero contundente, el Káiser respaldó la labor de Marcelo Gallardo como director técnico e incluso admitió encontrar puntos de contacto entre ambos.