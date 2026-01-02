¡Bombazo! El Santos de Neymar está a un paso de incorporar a un verdugo de River

Tras renovarle el contrato al astro brasileño, el Santos se sigue moviendo en el mercado de pases y encaminó la llegada de un delantero top del Brasileirao.

El Santos de Neymar a un paso de fichar al verdugo de River en la Libertadores 2019.

Luego de regresar al Brasileirao, el Santos de Neymar atravesó un complejo 2025 en el que estuvo muy cerca de volver a perder la categoría. Sin embargo, en la última fecha, el Peixe logró una victoria clave que le permitió mantenerse en la categoría y además, se clasificó a la Copa Sudamericana.

Ahora, con el objetivo de pelear todos los frentes, la dirigencia del equipo paulista dio un primer paso clave en la conformación de un plantel competitivo al renovarle el contrato al astro brasileño hasta fines de 2026.

Gabriel Barbosa a un paso de jugar con Neymar en el Santos Como si fuera poco, en las últimas horas el Santos avanzó en las negociaciones con el Cruzeiro para llegar a un acuerdo por Gabriel Barbosa, leyenda del Flamengo y verdugo de River en la final de la Copa Libertadores 2018. Según informó Ge Globo, Las conversaciones entre ambas instituciones se intensificaron durante el receso de fin de año y todo indica que la transferencia se concretará bajo la modalidad de un préstamo por un año.

gabigol.jpg (foto: @Libertadores). No obstante, aún queda por resolver el tema económico vinculado al contrato del futbolista, que hoy percibe uno de los salarios más elevados del fútbol brasileño. De todos modos, el clima es positivo y en Santos confían en poder oficializar su incorporación en el corto plazo. A su vez, desde Belo Horizonte dan por hecho que Gabigol no se presentará a los entrenamientos del Cruzeiro, un gesto que marcaría definitivamente el cierre de su frustrado paso por el Cabuloso.