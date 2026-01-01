¡Es oficial! Neymar renovó su contrato con el Santos hasta fines de 2026: su gran objetivo

Neymar puso la firma y seguirá vistiendo la camiseta del Peixe por un año más. Ahora, buscará cumplir su gran objetivo del 2026.

Luego de un 2025 fuera de lo habitual para Neymar, marcado por su retorno a Santos y una sucesión de contratiempos físicos que le impidieron alcanzar la continuidad deseada, el Peixe logró sortear una temporada compleja. Tras transitar varias jornadas comprometido con la permanencia, el equipo paulista evitó el descenso y, además, selló su clasificación a la Copa Sudamericana.

En ese contexto de reconfiguración institucional y deportiva, el astro brasileño confirmó su continuidad en el club. Si bien desde la conclusión del Brasileirao en Santos predominaba el optimismo respecto a la permanencia del delantero, las conversaciones se extendieron durante varias semanas. Se trata del tercer contrato firmado desde su regreso a Vila Belmiro, aunque esta vez con un horizonte más amplio: el vínculo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Neymar renovó con el Santos y jugará la Copa Sudamericana en 2026 En los últimos días, tras disfrutar de un período de descanso en Estados Unidos, Neymar fue sometido a una artroscopía en su rodilla izquierda, procedimiento que se realizó con éxito el lunes pasado. La intervención había sido postergada por decisión del propio futbolista, incluso desoyendo sugerencias médicas, con el objetivo de aportar en la recta final del campeonato y colaborar en la lucha de Santos por sostener la categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantosFC/status/2006462219484070181&partner=&hide_thread=false Tá chegando a hora. pic.twitter.com/EryjX2YRPf — Santos FC (@SantosFC) December 31, 2025 El desenlace fue favorable tanto para el jugador como para la institución. Santos aseguró su lugar en la máxima división del fútbol brasileño y, como premio adicional, obtuvo un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana. La posibilidad de disputar un torneo internacional resultó determinante para la renovación del atacante, que mantiene como principal meta llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial.

Neymar y un 2025 condicionado por las lesiones Desde lo estadístico, la temporada 2025 de Neymar en el club que lo vio nacer futbolísticamente estuvo atravesada por la falta de regularidad. El delantero acumuló 2.065 minutos en 28 encuentros entre el Brasileirao, la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista, con un aporte de 11 goles y 4 asistencias.