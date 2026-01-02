Marcelo Gallardo decidió sumar a su cuerpo técnico de River a un campeón de la Libertadores 2015
A horas del inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes, un nuevo integrante se incorporará al staff de River.
A pocas horas del viaje a San Martín de los Andes para continuar con la pretemporada, River sumó una novedad inesperada en su estructura interna. Marcelo Gallardo decidió incorporar a un nuevo entrenador de arqueros a su cuerpo técnico, en un movimiento que refuerza el área de arqueros y suma experiencia, conocimiento del club y ADN copero. Y se trata de un viejo conocido.
Marcelo Barovero, campeón de la Copa Libertadores 2015, se integrará como entrenador de arqueros y trabajará codo a codo con Alberto “Tato” Montes, quien había estado junto al Muñeco en su primera etapa (2014-2022) y en septiembre de 2024 retomó sus funciones en la Primera cuando el DT, que había regresado al club un mes y medio antes, decidió bajar a la Reserva a Javier Sodero luego de unas declaraciones que hicieron ruido. El nuevo colaborador se sumará de inmediato y viajará este mismo viernes al Sur junto al plantel para afrontar el nuevo desafío desde el arranque.
La llegada del exarquero se da en un contexto de reordenamiento del área. Tras la polémica salida de Javier Sodero y el regreso de Montes, Gallardo optó por sumar a alguien de extrema confianza, con pasado glorioso en el club y conocimiento profundo del puesto. Barovero ya había compartido cuerpo técnico con el Muñeco durante el primer ciclo, entre 2014 y 2022.
Barovero dejó River en 2016 como uno de los grandes símbolos de la era Gallardo. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2014 -con el inolvidable penal atajado a Emmanuel Gigliotti en la serie frente a Boca-, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Libertadores del mismo año, donde además fue capitán. Su vínculo con el hincha se mantuvo intacto hasta su retiro como futbolista profesional.
En esta nueva etapa, Trapito tendrá bajo su órbita a Franco Armani, Ezequiel Centurión y Jeremías Ledesma, quien por ahora continúa en el club. Así, Gallardo sigue ajustando piezas en su cuerpo técnico, que también integran Matías Biscay, Hernán Buján, Pablo Dolce en la preparación física y Jorge Bombicino como kinesiólogo, con Mariano Barnao como gerente de fútbol y mano derecha del DT.