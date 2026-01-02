Marcelo Gallardo decidió sumar a su cuerpo técnico de River a un campeón de la Libertadores 2015

A horas del inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes, un nuevo integrante se incorporará al staff de River.

A pocas horas del viaje a San Martín de los Andes para continuar con la pretemporada, River sumó una novedad inesperada en su estructura interna. Marcelo Gallardo decidió incorporar a un nuevo entrenador de arqueros a su cuerpo técnico, en un movimiento que refuerza el área de arqueros y suma experiencia, conocimiento del club y ADN copero. Y se trata de un viejo conocido.

Marcelo Barovero, campeón de la Copa Libertadores 2015, se integrará como entrenador de arqueros y trabajará codo a codo con Alberto “Tato” Montes, quien había estado junto al Muñeco en su primera etapa (2014-2022) y en septiembre de 2024 retomó sus funciones en la Primera cuando el DT, que había regresado al club un mes y medio antes, decidió bajar a la Reserva a Javier Sodero luego de unas declaraciones que hicieron ruido. El nuevo colaborador se sumará de inmediato y viajará este mismo viernes al Sur junto al plantel para afrontar el nuevo desafío desde el arranque.

Marcelo Barovero vuelve a River para incorporarse al staff del Muñeco Barovero reveló detalles sobre el penal que le atajó al Puma Gigliotti Foto: Archivo Trapito Barovero entró en la historia grande de River luego de atajarle un penal clave al Puma Gigliotti en la Copa Sudamericana 2014. Foto: Archivo La llegada del exarquero se da en un contexto de reordenamiento del área. Tras la polémica salida de Javier Sodero y el regreso de Montes, Gallardo optó por sumar a alguien de extrema confianza, con pasado glorioso en el club y conocimiento profundo del puesto. Barovero ya había compartido cuerpo técnico con el Muñeco durante el primer ciclo, entre 2014 y 2022.

Barovero dejó River en 2016 como uno de los grandes símbolos de la era Gallardo. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2014 -con el inolvidable penal atajado a Emmanuel Gigliotti en la serie frente a Boca-, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Libertadores del mismo año, donde además fue capitán. Su vínculo con el hincha se mantuvo intacto hasta su retiro como futbolista profesional.