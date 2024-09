Las polémicas declaraciones de Javier Sodero tras las que fue reemplazado en el CT de Gallardo

Marcelo Gallardo se prepara para recibir el cariño de la gente este domingo cuando River regrese al Monumental, luego de la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores y tras imponerse en el Superclásico ante Boca. El Muñeco vivió una semana ideal que agiganta el idilio del hincha.

Sin embargo, no todas fueron buenas en esta semana, porque el DT se vio envuelto en una llamativa decisión que involucró a su cuerpo técnico. Se trata de el reemplazo de su histórico entrenador de arqueros Javier Sodero, que pasará a trabajar con el plantel de Reserva comandado por Marcelo Escudero.

En su reemplazo estará Tato Montes, quien hasta el momento trabajaba justamente en el plantel de Reserva y ahora pasará a hacerlo con Gallardo, con quien -vale destacar- compartió cuerpo técnico en el primer periodo del Muñeco entre 2014 y 2022.

La primera declaración de Sodero que molestó puertas adentro

Si bien no hubo comunicado ni versión oficial de River al respecto de esta modificación, MDZ pudo saber que entre los integrantes del cuerpo técnico, incluido Gallardo, no cayeron bien una serie de declaraciones que Sodero brindó en la previa al Superclásico, en las que se refirió a Armani y la gestión de los minutos con Ledesma.

En un canal de stream llamado Te Dejo en Orsai, ofreció una entrevista en la que le consultaron si era partidario de que Ledesma ataque en Copa Argentina y Armani en la Liga. "Si, porque en el caso de River hay una paridad en los arqueros. Para mí hay que darle rodaje a Ledesma y yo calculo que Marcelo lo va a hacer en el año próximo, porque se le vence el contrato a Franco a fines de 2025 y no sé si va a renovar, creo que no, pero lógicamente no lo sé. De ser así, Ledesma tiene que tener minutos", aseguró en su momento.

Las declaraciones sobre Armani y los penales

Luego, fue consultado por Doble Amarilla sobre si se trabajan los penales en la previa al partido ante Colo Colo y se mostró con confianza. Hasta definió a Armani en esa faceta: "Si se trabajan. Sobre todo hay que quitarle la ansiedad al arquero, que es algo que le está pasando a Franco. Por eso de decir ‘lo tengo que atajar, porque están diciendo que yo no atajo penales, yo les voy a demostrar que sí atajo’, te movés décimas de segundos antes. El jugador que viene y te mira, directamente se ríe, y el que no te mira también porque tiene campo visual. Creo que si Franco baja eso, si tiene la tranquilidad de esperar hasta el momento que patee, le va a generar más presión al que patea".

Las declaraciones de Sodero no cayeron bien en el cuerpo técnico y si bien no hay explicaciones oficiales, el cambio de timón con el entrenamiento de arqueros fue coincidente con ese malestar.