Con el Dibu Martínez de titular, el Aston Villa venció por 3-1 al Nottingham y es escolta del Arsenal en la Premier

Con un doblete de McGinn y un otro de Watkins, los Villanos de Dibu Martínez se impusieron ante los Tréboles y alcanzaron la 2° posición en la Premier.

MDZ Deportes

@AVFCOfficial

Dos goles de John McGinn, más uno de Ollie Watkins, firmaron la victoria por 3-1 del Aston Villa, que tuvo al Dibu Martínez desde el arranque, sobre el Nottingham Forest en Birmingham y reactivaron a su equipo tras la goleada encajada el pasado martes contra el Arsenal, en un duelo con la lesión del portero brasileño John Victor, dolido en la rodilla izquierda y entre lágrimas.

La dolencia del guardameta visitante, tras su fallo en la salida del 3-1 de McGinn ya en el minuto 74, aumentó la preocupación del Forest, que ya de por sí sigue en estado de alerta por su posición en la tabla: es decimoséptimo, aún fuera del descenso y con cuatro puntos de renta sobre el West Ham, antepenúltimo.

El Aston Villa lo doblegó a partir del tramo final de la primera parte. Al borde del descanso, un derechazo de Ollie Watkins desde fuera del área abrió el marcador con el 1-0, ampliado en el comienzo del segundo tiempo por el 2-0 de McGinn, que remachó con la izquierda dentro del área.

Aún respondió el Forest, con el 2-1 de Gibbs-White, con una definición tan sutil como perfecta ante Dibu Martínez, pero McGinn sentenció con el citado 3-1.

El Aston Villa es ahora segundo, un punto por encima del Manchester City y a tres puntos del liderato del Arsenal, a falta que ambos jueguen sus encuentros de esta jornada de la Premier League.

Los goles de la victoria del Aston Villa ante el Nottingham Forest

Fuente: EFE

