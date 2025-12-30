El club de Primera que acelera por Nacho Arce, el arquero de Riestra que se destacó en la Liga Profesional

En aquella definición por penales, Chiquito no logró contener ninguno de los remates, un episodio que terminó marcando su breve etapa en el club. Con el balance deportivo sobre la mesa, la dirigencia decidió dar por cerrado el vínculo una vez concluida la competencia.

Con ese panorama, el equipo de La Paternal activó el radar del mercado de pases para encontrar un arquero que asuma la titularidad mientras se aguarda el retorno del Ruso Rodríguez, en un calendario que incluirá compromisos de alta exigencia.

De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, uno de los nombres que aparece como prioridad es el de Ignacio Arce , guardameta de Deportivo Riestra y uno de los jugadores más regulares del último año.

Según la información trascendida, la intención del club interesado es avanzar con una oferta formal en el corto plazo. Sin embargo, desde Deportivo Riestra no ven con buenos ojos desprenderse de uno de sus referentes, al que consideran clave dentro del proyecto deportivo que encabeza Gustavo Benítez.

{EXCLUSIVO} Argentinos Juniors abrió conversaciones por Nacho Arce. El manifestó interés en el arquero de 33 años. La intención de Deportivo Riestra es retenerlo. pic.twitter.com/ItqwchgfQi

Por ese motivo, cualquier negociación estará supeditada a una propuesta económica importante. Arce, con pasado en San Martín de Tucumán y Platense, fue determinante en la campaña que llevó al Malevo a clasificar por primera vez a la Copa Sudamericana.

nacho arce Ignacio Arce es el apuntado para defender el arco de Argentinos Juniors. Instagram @nachoarce0828

Un escenario que ya genera movimientos

Ante la posibilidad de una salida, Riestra no perdió tiempo y ya cerró la incorporación de Gastón ‘Chila’ Gómez, quien llegó desde Racing a préstamo hasta diciembre de 2026, con una opción de compra establecida.

En cuanto a los números de Nacho Arce, desde su arribo al club a mediados de 2023 disputó 97 partidos oficiales, recibió 77 goles y mantuvo el arco en cero en 49 oportunidades. Además, acumuló 9 tarjetas amarillas en 8.741 minutos disputados, estadísticas que explican por qué su nombre empieza a ganar protagonismo en el mercado de Primera División.