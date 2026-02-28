Godoy Cruz sumó un arquero de experiencia en la Primera Nacional

Mariano Toedtli ya cuenta con un nuevo arquero. Se trata de Juan Strumia, experimentado en la Primera Nacional y que viene a reforzar el arco de Godoy Cruz.

Godoy Cruz Antonio Tomba incorporó a un arquero experimentado de la Primera Nacional. Se trata de Juan Strumia, cedido a préstamo por Club Atlético Belgrano hasta el 31 de diciembre de 2026 y opción de compra que ronda los 40.000 euros por la totalidad de la ficha. Joven, alto y con rodaje en el ascenso, el cordobés se suma para competir de lleno por la titularidad.

Perfil y características: presencia aérea y reacción corta Nacido el 14 de octubre de 1999 en Río Cuarto, Strumia mide 1,87 m y se destaca por su dominio del área y el juego aéreo. Es un arquero de posicionamiento sobrio, que prioriza la ubicación antes que el vuelo espectacular, con buena lectura en centros y respuesta rápida en distancias cortas. Su formación y primeros pasos en el fútbol profesional estuvieron ligados a Belgrano, donde tiene contrato vigente, y su recorrido incluyó experiencia en la Primera Nacional, sumando minutos y oficio en escenarios exigentes.

Llegada estratégica para el Tomba La decisión de incorporar un arquero no fue decorativa: en el Tomba buscan elevar la competencia interna y ordenar la última línea con un perfil de proyección. El préstamo hasta fines de 2026 le da al club margen para evaluarlo con continuidad, mientras el futbolista encuentra una plaza de máxima visibilidad en Primera.

Strumis tomba Representación y entorno profesional Strumia es representado por MVP Group, la firma encabezada por Pablo Del Río. La agencia también trabaja con Jorge Almirón, Exequiel Bullaude, Claudio Aquino y Juan Fernando Garro, entre otros.

Lo que puede aportar en cancha En términos futbolísticos, el nuevo refuerzo ofrece seguridad en pelotas detenidas, buen timing en salidas y un estilo que prioriza eficacia sobre lucimiento. Para un equipo que pretende ser competitivo partido a partido, sumar un arquero que ordene y compita desde el entrenamiento puede ser una diferencia silenciosa, de esas que no hacen ruido en la semana pero aparecen el domingo.