TC2000: Horarios y grilla de partida para la final del GP de Buenos Aires con Matías Rossi en la pole

Este domingo 15 de marzo, a partir de las 13:00, se corre el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires tras 13 años de espera.

La cuenta regresiva llega a su fin. Luego de más de una década de ausencia en las calles porteñas, los motores del TC2000 volverán a rugir en una competencia oficial este domingo al mediodía. Con el icónico Matías Rossi ocupando la primera posición de la grilla, la categoría se prepara para una final que pondrá a prueba los nervios y la precisión de cada piloto en el nuevo trazado del sur de la Ciudad.

Una clasificación marcada por el caos y las banderas rojas La jornada del sábado no fue apta para cardíacos. En una sesión clasificatoria latente y accidentada, Matías Rossi (Toyota) demostró por qué es un especialista en circuitos urbanos al quedarse con el mejor tiempo. Sin embargo, la velocidad pasó a segundo plano ante la peligrosidad del trazado: cuatro banderas rojas interrumpieron la tanda debido a diversos despistes y choques contra los muros.

TC2000 TC2000 El callejero del sur de Buenos Aires ha demostrado ser un desafío técnico extremo. La falta de margen de error y las condiciones de adherencia del asfalto urbano complicaron a varios protagonistas, dejando una grilla de partida con nombres de peso y jóvenes promesas listas para el ataque.

Grilla de partida: Los 10 mejores del TC2000 Tras la accidentada clasificación, así largarán los primeros diez vehículos en la final del Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires:

Matías Rossi

Gabriel Ponce de León

Emiliano Stang

Diego Ciantini

Nicolás Palau

Franco Riva

Marcelo Ciarrocchi

Valentín Yankelevich

Facundo Aldrighetti

Matías Capurro Cronograma del Domingo 15/3: A qué hora corre el TC2000 La actividad en el circuito no se detiene y la jornada del domingo contará con el complemento de otras categorías que vestirán de fiesta el sur porteño: