TC2000: Horarios y grilla de partida para la final del GP de Buenos Aires con Matías Rossi en la pole
Este domingo 15 de marzo, a partir de las 13:00, se corre el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires tras 13 años de espera.
La cuenta regresiva llega a su fin. Luego de más de una década de ausencia en las calles porteñas, los motores del TC2000 volverán a rugir en una competencia oficial este domingo al mediodía. Con el icónico Matías Rossi ocupando la primera posición de la grilla, la categoría se prepara para una final que pondrá a prueba los nervios y la precisión de cada piloto en el nuevo trazado del sur de la Ciudad.
Una clasificación marcada por el caos y las banderas rojas
La jornada del sábado no fue apta para cardíacos. En una sesión clasificatoria latente y accidentada, Matías Rossi (Toyota) demostró por qué es un especialista en circuitos urbanos al quedarse con el mejor tiempo. Sin embargo, la velocidad pasó a segundo plano ante la peligrosidad del trazado: cuatro banderas rojas interrumpieron la tanda debido a diversos despistes y choques contra los muros.
El callejero del sur de Buenos Aires ha demostrado ser un desafío técnico extremo. La falta de margen de error y las condiciones de adherencia del asfalto urbano complicaron a varios protagonistas, dejando una grilla de partida con nombres de peso y jóvenes promesas listas para el ataque.
Grilla de partida: Los 10 mejores del TC2000
Tras la accidentada clasificación, así largarán los primeros diez vehículos en la final del Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires:
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Matías Rossi
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Gabriel Ponce de León
Emiliano Stang
Diego Ciantini
Nicolás Palau
Franco Riva
Marcelo Ciarrocchi
Valentín Yankelevich
Facundo Aldrighetti
Matías Capurro
Cronograma del Domingo 15/3: A qué hora corre el TC2000
La actividad en el circuito no se detiene y la jornada del domingo contará con el complemento de otras categorías que vestirán de fiesta el sur porteño:
10:40: Final - Fiat Competizione
11:35: Final - Top Race
13:00: Gran Final TC2000 (Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires)
Con Rossi a la cabeza de un pelotón sediento de revancha, la carrera de este domingo se perfila como una batalla de supervivencia donde la estrategia y el cuidado del auto serán claves para cruzar la bandera a cuadros. Tras 13 años, el automovilismo de primer nivel recupera su lugar en el corazón de la Capital Federal.