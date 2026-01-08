La tajante decisión que tomó San Lorenzo ante el interés de Boca por Cuello

El delantero de 25 años es seguido de cerca por Boca y en la Ribera se preparaban para enviar una nueva oferta, pero el Ciclón tomó una contundente postura.

En las últimas semanas, Boca mostró un fuerte interés por Alexis Cuello, delantero y figura en el San Lorenzo de Damián Ayude. Con la necesidad de fichar a un centrodelantero, el Xeneize se comunicó con el Ciclón y le presentó una oferta de US$3.000.000, pero rápidamente fue descartada debido a que la consideraron insuficiente.

De todas maneras, el exfutbolista de Almagro es uno de los deseos de Juan Román Riquelme y en la Ribera se preparaban para enviar una nueva oferta que satisfaga al Ciclón. Sin embargo, el miércoles por la noche, desde el elenco azulgrana tomaron una tajante postura con respecto a la posibilidad de que el delantero de 25 años se vaya en este mercado de pases.

San Lorenzo se plantó y no negociará a Alexis Cuello San Lorenzo se plantó y decidió que Cuello no se irá en este mercado de pases: “No vamos a negociar, Alexis Cuello se queda en el club”, fue el mensaje que transmitió la Comisión Directiva encabezada por Sergio Constantino, quien dio por finalizadas las charlas.

Alexis Cuello San Lorenzo se plantó y no negociará a Alexis Cuello en este mercado de pases. @SanLorenzo De todas formas, en medio de un escenario dirigencial inestable y marcado por la incertidumbre en el club, en Boedo evitan cerrar definitivamente cualquier puerta a futuras negociaciones con Boca. No obstante, a esta hora la señal que baja desde el club es clara: la intención es retener al atacante y no avanzar con su transferencia.

El presente de Cuello en San Lorenzo El delantero nacido en Isla Maciel desembarcó en San Lorenzo a comienzos de 2024 bajo un préstamo proveniente de Almagro, acuerdo que incluía una opción de compra por el 60% de los derechos económicos. Esa cláusula fue ejecutada en noviembre por una suma cercana a los 1.5 millones de dólares. El club de José Ingenieros mantiene el 30% del pase, mientras que el 10% restante corresponde a Racing, institución en la que el futbolista completó su formación.