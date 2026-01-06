¡Inesperado! Jhohan Romaña no se presentó a los entrenamientos en San Lorenzo: el motivo
Jhohan Romaña no se presentó a las prácticas vespertinas en La Plata y todo indica que no seguirá vistiendo la camiseta del Ciclón durante 2026.
El clima de calma que rodeaba a San Lorenzo en el arranque de la pretemporada se alteró de manera inesperada este martes, cuando Jhohan Romaña, una de las piezas más importantes del equipo que conduce Damián Ayude, no se presentó al entrenamiento vespertino en La Plata y encendió las alarmas puertas adentro del club.
El defensor colombiano había participado con normalidad de la práctica matinal en la Ciudad Deportiva. Según el cronograma previsto, el plantel debía almorzar en el club y luego trasladarse al hotel Howard Johnson de la capital bonaerense, donde el cuerpo técnico planificó concentrar al grupo durante el tramo más exigente de la preparación. Sin embargo, Romaña se retiró tras el primer turno y no volvió a sumarse al equipo.
La ausencia sin previo aviso generó sorpresa y dio lugar a múltiples interpretaciones. El trasfondo tiene que ver con una situación que se arrastra desde el último mercado de pases: el futbolista contaba con el compromiso —adquirido por la dirigencia anterior— de facilitar una salida en caso de llegar una propuesta acorde, escenario que el propio jugador veía con buenos ojos.
Esa postura ya había quedado expuesta públicamente a fines del Clausura, cuando el zaguero publicó mensajes en redes sociales que muchos interpretaron como una despedida anticipada. En uno de ellos agradeció al club y a sus hinchas, dejando entrever que su ciclo podía estar llegando a su fin.
No obstante, las ofertas formales nunca alcanzaron los valores pretendidos por San Lorenzo. Se mencionó un interés desde el fútbol árabe que no pasó de los sondeos, mientras que las conversaciones con River tampoco prosperaron debido a diferencias económicas significativas.
Romaña quiere ser vendido en este mercado de pases
Desde la dirigencia azulgrana, la molestia es evidente. “Quiere salir y espera que lo dejemos ir por menos de lo que vale”, le informaron al medio Olé. Lo concreto es que, a día de hoy, no hay propuestas firmes sobre la mesa y las negociaciones con la institución de Núñez quedaron descartadas.
El caso Romaña amenaza con convertirse en uno de los focos de atención del receso, aunque todo indica que la tensión podría disminuir en el corto plazo. Desde el entorno del jugador aseguraron que este miércoles se presentará en el predio de La Plata para reincorporarse a los entrenamientos y quedar concentrado junto al resto del plantel. El desenlace, por ahora, sigue abierto.