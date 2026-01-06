¡Inesperado! Jhohan Romaña no se presentó a los entrenamientos en San Lorenzo: el motivo

Jhohan Romaña no se presentó a las prácticas vespertinas en La Plata y todo indica que no seguirá vistiendo la camiseta del Ciclón durante 2026.

El clima de calma que rodeaba a San Lorenzo en el arranque de la pretemporada se alteró de manera inesperada este martes, cuando Jhohan Romaña, una de las piezas más importantes del equipo que conduce Damián Ayude, no se presentó al entrenamiento vespertino en La Plata y encendió las alarmas puertas adentro del club.

Jhohan Romaña no se presentó a los entrenamientos en San Lorenzo El defensor colombiano había participado con normalidad de la práctica matinal en la Ciudad Deportiva. Según el cronograma previsto, el plantel debía almorzar en el club y luego trasladarse al hotel Howard Johnson de la capital bonaerense, donde el cuerpo técnico planificó concentrar al grupo durante el tramo más exigente de la preparación. Sin embargo, Romaña se retiró tras el primer turno y no volvió a sumarse al equipo.

La ausencia sin previo aviso generó sorpresa y dio lugar a múltiples interpretaciones. El trasfondo tiene que ver con una situación que se arrastra desde el último mercado de pases: el futbolista contaba con el compromiso —adquirido por la dirigencia anterior— de facilitar una salida en caso de llegar una propuesta acorde, escenario que el propio jugador veía con buenos ojos.

romaña Jhohan Romaña no se presentó a las prácticas en San Lorenzo. Instagram @johan_espitia98_ Esa postura ya había quedado expuesta públicamente a fines del Clausura, cuando el zaguero publicó mensajes en redes sociales que muchos interpretaron como una despedida anticipada. En uno de ellos agradeció al club y a sus hinchas, dejando entrever que su ciclo podía estar llegando a su fin.

No obstante, las ofertas formales nunca alcanzaron los valores pretendidos por San Lorenzo. Se mencionó un interés desde el fútbol árabe que no pasó de los sondeos, mientras que las conversaciones con River tampoco prosperaron debido a diferencias económicas significativas.