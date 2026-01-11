Video: la escalofriante lesión de Equi Fernández en la dura derrota del Bayer Leverkusen

Equi Fernández volvió a ser titular tras su rotura de ligamentos que sufrió a mediados de 2025 y preocupó a todos con una llamativa lesión.

Equi Fernández fue titular en la dura derrota del Bayer Leverkusen frente al Stuttgart por la fecha 16 de la Bundesliga, en lo que significó su primera vez como titular tras la rotura de ligamentos en la rodilla izquierda que sufrió a mediados de 2025. Sin embargo, el contexto fue todo menos ideal.

Cuando el equipo visitante ganaba 1-0, la atención se desvió del juego por una escena dramática, Las cámaras tomaron al exmediocampista de Boca con claros gestos de dolor, caminando hacia el banco y encendiendo la alarma en el cuerpo técnico.

La lesión de Equi Fernández en su vuelta a la titularidad que generó un susto enorme Ahí se vio lo impensado: Fernández había sufrido una luxación en el dedo anular de la mano derecha. La imagen del dedo completamente torcido fue impactante y generó preocupación inmediata. Tras la asistencia médica y un vendaje rápido, el volante tomó la decisión de seguir jugando el partido.

Con el dedo acomodado y protegido, Equi volvió a la cancha cuando recién iban ocho minutos. Jugó condicionado, pero siguió metido en el partido mientras el Leverkusen no hacía pie y el Stuttgart aprovechaba cada error para ampliar una diferencia que terminó siendo abismal.