Gianni Infantino eligió el mejor gol de la historia de los Mundiales y no dudó: "No podría ser más hermoso"

A la espera de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Gianni Infantino reveló cuál es, para él, el mejor gol en la historia de la Copa del Mundo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, comenzó con la cuenta regresiva para el Mundial 2026.

El Mundial 2026 empieza a sentirse en cada rincón del planeta fútbol y también en el discurso de sus protagonistas. En ese contexto, Gianni Infantino se animó a una elección tan personal como contundente: para él, el mejor gol de la historia de los Mundiales ya está escrito y tiene dueño.

El presidente de la FIFA no dejó lugar a interpretaciones al ser consultado por su favorito. “¿Mi gol favorito en un Mundial? El segundo de Diego Maradona contra Inglaterra. Yo no podría haber marcado un gol más bonito”, aseguró, sin rodeos.

La referencia es al tanto convertido por Maradona en los cuartos de final de México 1986, una obra maestra que selló el 2-1 ante Inglaterra y empujó a la Selección argentina rumbo al título. Para Infantino, no existe comparación posible.

A través de un posteo en redes sociales, el dirigente reconoció que “algunos goles son simplemente inolvidables”, pero remarcó que ninguno alcanza la magnitud de aquella corrida histórica en el Estadio Azteca.

El gol de Diego Maradona a los ingleses, el mejor de la historia de los mundiales para Gianni Infantino El gol de Maradona a los ingleses 1986 El gol de Maradona a los ingleses 1986 En su análisis, destacó que se trató de “un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió de qué se trata el fútbol”, y fue aún más enfático al sentenciar: “Un gol que no pudo haber sido más hermoso”.