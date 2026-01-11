En vivo: River empata 0-0 contra Millonarios de Colombia, en su primer amistoso de verano

River Plate , que viene pisando fuerte en el mercado de pases con las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, protagoniza este domingo su primer amistoso de pretemporada.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo enfrenta desde las 21 a Millonario de Colombia, que acaba de cerrar a Radamel Falcao García, por el torneo amistoso internacional Serie Río de La Plata. El partido se juega el estadio Gran Parque Central, de Montevideo, en Uruguay. Televisan ESPN Premium y Disney+.