En vivo: River empata 0-0 contra Millonarios de Colombia, en su primer amistoso de verano

Con el debut de Fausto Vera, River inicia su actividad en la temporada 2026 con un plantel renovado y expectativas altas tras un 2025 muy flojo.

Juan Fernando Quintero, enganche de River, disputa el balón con David Silva, mediocampista de Millonarios de Bogotá.&nbsp;

River Plate, que viene pisando fuerte en el mercado de pases con las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, protagoniza este domingo su primer amistoso de pretemporada.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo enfrenta desde las 21 a Millonario de Colombia, que acaba de cerrar a Radamel Falcao García, por el torneo amistoso internacional Serie Río de La Plata. El partido se juega el estadio Gran Parque Central, de Montevideo, en Uruguay. Televisan ESPN Premium y Disney+.

El minuto a minuto de River vs Millonarios

