Cómo quedó el cupo de extranjeros en Boca tras abrochar la llegada de Marino Hinestroza

Con la llegada del extremo colombiano de 23 años, Boca sumó un lugar en el cupo de extranjeros y así quedó la lista.

La incorporación de Marino Hinestroza promete darle a Boca un impulso ofensivo significativo. El joven colombiano de 23 años aportará velocidad y desequilibrio en la zona final, una necesidad que el equipo dirigido por Claudio Úbeda intentó cubrir durante gran parte del segundo semestre de 2025. Sin embargo, su llegada trae consigo un efecto secundario: el plantel Xeneize llega al límite de jugadores extranjeros.

Con Hinestroza, el club alcanza los seis foráneos en su nómina, la cifra máxima permitida por la AFA, aunque solo cinco pueden ser inscriptos para cada partido. Actualmente, los que ocupan esos puestos son los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, el uruguayo Edinson Cavani y el español Ander Herrera (Miguel Merentiel ya cuenta con ciudadanía argentina). Además, hay dos casos particulares: Bruno Valdez y Marcelo Saracchi.

hinestroza Marino Hinestroza es el sexto extranjero en el plantel de Boca. Instagram @maarii_angulo Boca llenó el cupo de extranjeros tras la llegada de Hinestroza Valdez regresó tras su préstamo y, aunque vuelve a estar oficialmente en el plantel, entrena de manera diferenciada y su salida es inminente. Ese cupo quedaría libre temporalmente, pero es probable que Saracchi, actualmente cedido en Escocia, lo ocupe nuevamente si el Celtic no ejecuta la opción de compra.

A pesar de que este mercado Boca se despidió de dos históricos extranjeros como Frank Fabra y Luis Advíncula, ambos contaban con doble ciudadanía y por lo tanto no limitaban los cupos de la AFA. Esto significa que, aunque el club pueda contratar nuevos jugadores internacionales, cualquier incorporación obligaría a excluir a uno de los foráneos del equipo titular, ya que la reglamentación permite solo cinco en planilla por partido.

Así sigue el mercado de pases en Boca Por ahora, la estrategia del club parece enfocarse en talentos locales. Hinestroza es, de momento, la única ficha extranjera en llegar. La mirada de la dirigencia está puesta en tres futbolistas argentinos: Gastón Hernández y Alexis Cuello, ambos de San Lorenzo, por quienes Boca podría presentar oferta próximamente; y el Chimy Ávila, actualmente en el Betis español.