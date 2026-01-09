Alivio para Claudio Úbeda: Boca tiene a su primer refuerzo para la temporada 2026

Después de un inicio más lento de lo habitual, Boca Juniors empezó a moverse en el mercado de pases. Tras negociaciones que no habían prosperado a mediados de año, el club de la Ribera avanzó formalmente y cerró la llegada de su primer refuerzo para la temporada 2026.

Se trata de Marino Hinestroza , extremo colombiano de 23 años, que se convertirá en la primera cara nueva del ciclo comandado por Claudio Úbeda . El Xeneize vuelve a disputar la Copa Libertadores y tendrá múltiples competencias en el calendario, por lo que la dirigencia aceleró gestiones.

Hinestroza llegará en lo inmediato a la Argentina para sumarse al plantel que realiza la pretemporada en Ezeiza. Será su primera experiencia en el fútbol argentino, tras pasos por Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional .

Marino Hinestroza festeja la Copa Colombia, el título que ganó con Atlético Nacional. Viene a Boca.

Atlético Nacional aceptó la oferta final de Boca : cinco millones de dólares por el cien por ciento del pase, con bonos por objetivos incluidos, según indican desde Brandsen 805. De esta manera, el conjunto de Medellín se desprende de una de sus figuras.

Con Hinestroza cerrado, Boca ahora apunta a sumar más incorporaciones. El Xeneize tiene en carpeta a dos jugadores de San Lorenzo: Gastón Hernández y Alexis Cuello.

La situación económica del Ciclón podría facilitar la salida de su capitán. Boca ya lo buscó en otras oportunidades y ahora las charlas podrían avanzar para reforzar la zaga central, donde la idea es generar competencia para Lautaro Di Lollo. San Lorenzo pide cinco millones de dólares.

Por Cuello, en tanto, habrá una reunión en los próximos días para evaluar condiciones. Además, Juan Román Riquelme pretende cerrar entre cuatro y cinco refuerzos. Alan Lescano interesa como volante creativo, aunque todavía no hay negociaciones abiertas.

La ilusión por Paulo Dybala también se mantiene en Boca, aunque su llegada recién podría darse a mediados de año, cuando finalice su contrato con la Roma.