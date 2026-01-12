Importante robo en el autódromo de San Martín: tiraron abajo postes de luz y se llevaron todos los reflectores

Desconocidos ingresaron durante el fin de semana al circuito ubicado en San Martín y se robaron todas las luminarias luego de tumbar cuatro torres.

El autódromo Ciudad de San Martín fue víctima una vez más de la inseguridad.

Mientras se prepara para ser escenario nuevamente este año de varias carreras de carácter nacional, con la posibilidad latente de la llegada del Turismo Carretera, el autódromo Ciudad de San Martín fue víctima este fin de semana de un grupo de delincuentes quienes, tras dañar parte de las instalaciones, se alzaron con un cuantioso botín.

Si bien se conocen pocos detalles del hecho, todo indica que desconocidos irrumpieron el sábado o el domingo por la noche en el kartódromo ubicado dentro del circuito Jorge Ángel Pena y, luego de tirar abajo las cuatro torres de iluminación, se llevaron los doce reflectores de cada una de las columnas y las dos ruedas que sirven para sostener las luminarias.

autodromo san martin Delincuentes tiraron abajo los postes de luz y se robaron todos los reflectores. Según los encargados del lugar, cada reflector robado tiene un costo de 50 mil pesos y, sumado a las ruedas que los sostienen, el botín total podría superar los $2.500.000.

San Martín se prepara para el calendario 2026. Cabe recordar que las autoridades del mencionado recinto, como así también de la Asociación Volantes del Este (AVE), se encuentran en plena preparación para las remodelaciones que sufrirá el lugar durante este año, en donde se construirán nuevas tribunas y se refaccionarán sanitarios e ingresos.