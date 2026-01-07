"No vi una nena, era una bebé recién nacida": el dramático relato de la policía que la encontró en un tacho de basura

Una beba recién nacida y prematura fue encontrada abandonada dentro de un tacho de basura en la localidad bonaerense de San Martín . El hallazgo ocurrió de madrugada tras un llamado al 911. La bebé fue asistida de inmediato por efectivos policiales y trasladada a un hospital, donde permanece internada en terapia neonatal, estable.

La intervención estuvo a cargo de la teniente 1° Verónica Ayala y del sargento Hugo Leiva , quienes relataron cómo fue el dramático momento del rescate. Donde según confirmaron, la menor fue hallada dentro de un cesto de basura, cubierto con bolsas de basura, aún con el cordón umbilical.

El operativo se activó alrededor de las 5.40 de la mañana, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre el llanto persistente de un bebé en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron la gravedad de la situación: la beba estaba desnuda, en el fondo del cesto, apenas visible entre los residuos.

La oficial Ayala explicó que, al momento de llegar, solo se alcanzaba a ver el rostro de la recién nacida. “Estaba en la base del tacho, en la parte de adentro. Sobre ella tenía más bolsas de basura”, relató. Una vez en el lugar, la prioridad fue garantizar la vida de la menor, por lo que el procedimiento se centró de inmediato en su resguardo y traslado.

La oficial detalló que no fue posible identificar al denunciante. “Quien llamó puede haber sido un transeúnte ocasional. No pudimos comunicarnos porque, ante la premura del caso, nos abocamos a la seguridad de la beba”, señaló.

En medio del operativo, los efectivos improvisaron abrigo para la menor. “Le dimos calor porque estaba totalmente desnuda. La abrigamos con una campera del sargento y desde ahí abrimos paso con otros móviles hasta la guardia del hospital”, indicó Ayala. La temperatura corporal era una de las principales preocupaciones, dado el estado de hipotermia que presentaba.

Estado de salud y atención médica

Ya en el centro de salud, el personal médico constató que se trataba de una bebé prematura. Permanece internada en el área de neonatología, bajo observación constante. De acuerdo con lo informado, la menor se encuentra estable, aunque continúa en terapia intensiva para asegurar su evolución.

“Todavía tenía el cordón umbilical. No vi una nena, era un bebé recién nacido”, expresó la teniente. También señaló que la menor presentaba marcas en el rostro, producto del contacto directo con los barrotes del cesto de basura, ya que no había ningún elemento que la protegiera.

Los médicos indicaron que el embarazo habría cursado con complicaciones vinculadas a la falta de controles prenatales. Aun así, remarcaron que la evolución es favorable y que la recuperación será evaluada día a día.

Mientras la beba permanece internada, la Justicia y las fuerzas de seguridad avanzan con la investigación para determinar quién abandonó a la recién nacida y en qué circunstancias ocurrió el hecho. Se analizan cámaras de seguridad de la zona y se recaban testimonios que permitan reconstruir lo sucedido.