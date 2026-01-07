Rescatan a una beba recién nacida abandonada en un cesto de basura en San Martín
El hallazgo ocurrió tras un llamado al 911. La beba fue asistida por policías y derivada de urgencia al hospital, donde continúa internada en neonatología.
Una situación de extrema crudeza sacudió a la localidad bonaerense de San Martín durante la mañana de este miércoles, cuando una beba recién nacida fue encontrada abandonada dentro de un cesto de basura en la vía pública, en la zona de Riobamba al 2300, entre Pueyrredón y Rivadavia.
El episodio se registró cerca de las 5 de la mañana, luego de que un vecino advirtiera la presencia de la beba y se comunicara con el 911. Efectivos de la Comisaría San Martín 1ª acudieron de inmediato al lugar y constataron que la pequeña se encontraba desnuda, sin pañal y con el cordón umbilical seccionado de forma artesanal.
Te Podría Interesar
Ante la urgencia del cuadro, los uniformados trasladaron a la recién nacida en un patrullero hasta el Hospital Municipal “Dr. Diego Thompson”, donde fue recibida por el personal médico de guardia. Allí se determinó que se trataba de una beba prematura, con alrededor de 36 semanas de gestación y un peso cercano a los 1.890 gramos.
Internan a la beba en terapia intensiva
De acuerdo al parte médico inicial, la niña se encontraba clínicamente estable, por lo que fue ingresada al área de Terapia Intensiva de Neonatología para un control más exhaustivo. Los profesionales estimaron que el nacimiento habría sido domiciliario y ocurrido minutos antes del hallazgo.
Como gesto de reconocimiento, el equipo de salud decidió llamarla “Verónica”, en homenaje a la teniente Verónica Ayala, una de las oficiales que participó del rescate y asistió a la beba en los primeros momentos.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, y fue caratulada como “abandono de persona”.
Por disposición judicial, se ordenó el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la intervención del Servicio Local de Protección de Derechos de la Infancia.