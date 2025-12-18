Aberrante: un bebé recién nacido fue abandonado en un pastizal de Bernal y el momento quedó registrado en un video

Un hecho indignante ocurrió en la localidad bonaerense de Bernal , partido de Quilmes , donde un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa cerrada en un pastizal y salvado gracias a la intervención de dos chicas que pasaban por el lugar y escucharon su llanto.

El episodio se registró durante la noche del martes sobre la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887, en una zona ubicada al límite entre Quilmes y Florencio Varela. Según trascendió, el menor fue encontrado con vida y trasladado de urgencia al Hospital Oller, donde permanece internado en el área de neonatología y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la información que se pudo constatar, una mujer sospechada del abandono estaba acompañada inicialmente por un hombre, aunque minutos después se separaron. Fue entonces cuando la mujer colocó al recién nacido dentro de una bolsa de tela y comenzó a caminar por la zona.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que la mujer dio varias vueltas por la misma cuadra, aparentemente indecisa, hasta que finalmente dejó al bebé en el pastizal y se dio a la fuga. Las grabaciones la muestran siempre encapuchada, por lo que no se logró identificar su rostro.

Cristina, una vecina que aportó los videos del momento del abandono, relató lo ocurrido y expresó su conmoción en una entrevista con TN: “La chica iba y venía, no estaba segura en tirarlo. Pasó dos o tres veces y después, en un ínterin, lo dejó en el pastizal. Lo dejó con una bolsa que parecía de compras, ni a un perro se deja tirado así”, lamentó.

El momento en el que el bebé fue rescatado

Poco después del abandono, dos jóvenes que caminaban por la zona escucharon el llanto del bebé y se acercaron al lugar. Al abrir la bolsa, se encontraron con la dramática escena y pidieron ayuda a una vecina. Minutos más tarde, el recién nacido fue trasladado en un patrullero del Comando de Patrullas de Quilmes hasta el hospital.

La vecina aseguró que este jueves se comunicó con la Policía para aportar las imágenes de las cámaras de seguridad, pero afirmó que hasta el momento ningún efectivo se acercó a solicitarlas formalmente.

En el caso intervienen la Dirección de Minoridad y la Fiscalía de turno, que trabajan para determinar el origen del bebé, reconstruir lo ocurrido y dar con la persona responsable del abandono.