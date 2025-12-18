Salvaje incendio en Saavedra: un colectivo de la línea 93 se prendió fuego en plena avenida
Por causas que aún se desconocen, un colectivo de la línea 93 se prendió fuego en Avenida Balbín al 4800, entre Deheza y Pico.
Un preocupante episodio tuvo lugar en el barrio porteño de Saavedra, donde un colectivo de la línea 93 se incendió en plena avenida. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros resultó herido. Se buscan determinar las causas del siniestro.
Video: un colectivo se prendió fuego en Saavedra
El hecho ocurrió este jueves por la tarde, en Avenida Balbín al 4800, entre Deheza y Pico. Allí, el colectivo que se encontraba en funcionamiento se prendió fuego.
Inmediatamente, los pasajeros se bajaron de la formación. Los Bomberos de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar para apagar las llamas.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ninguno de los pasajeros resultó herido. Por el momento, se desconocen las causas del brutal incendio.