Desarticularon una banda que robaba viviendas en la Zona Este y desguazaba vehículos robados

Una investigación por robos domiciliarios y sustracción de vehículos derivó esta semana en la detención de cuatro presuntos integrantes de una banda delictiva sospechada por distintos hechos de inseguridad perpetrados en la Zona Este . Durante los allanamientos en Guaymallén y Maipú , descubrieron un taller clandestino donde desarmaban los autos robados.

La pesquisa se inició a partir de un robo en modalidad escruche ocurrido el 12 de noviembre en el barrio Santos Lugares , del distrito de Algarrobo Grande , Junín , donde delincuentes ingresaron a una vivienda tras forzar la cochera y la puerta principal. En ese episodio se llevaron una camioneta Renault Duster , además de otros elementos. Con el avance de las medidas, los investigadores lograron vincular a la misma banda con otros hechos similares, en los que sustrajeron electrodomésticos, joyas de oro y herramientas.

El análisis de registros y cruces de información permitió identificar a sospechosos con domicilios en Guaymallén , varios de ellos con antecedentes judiciales, y así ubicaron los inmuebles donde ocultaban los bienes robados. A partir de esas pruebas, se organizaron una serie de allanamientos para desarticular la gavilla.

Una de las medidas tuvo lugar este lunes 15 de diciembre, en una vivienda de calle Monteagudo , en Maipú , donde se secuestró un arma de fuego de fabricación casera , una patente de un vehículo con pedido de secuestro y distintos objetos presuntamente vinculados a otros delitos, como instrumentos musicales y prendas de vestir. Mientras que en el barrio Soberanía Argentina , del mismo departamento, se incautó otro dispositivo.

Ese mismo día, durante otro procedimiento, el barrio Progreso , localizado en el distrito de Rodeo de la Cruz , Guaymallén , fue detenido un presunto miembro de la organización delictiva y se recuperó un celular.

La puerta trasera de un Renault Duster que fue recuperada en medio de las medidas judiciales.

Dos más tarde, este miércoles 17 de diciembre, los investigadores llegaron a un taller clandestino ubicado en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, donde se constató que desarmaban vehículos robados. En el lugar recuperaron la Renault Duster sustraída en Junín, además de otros rodados y autopartes con pedidos de secuestro activo, entre ellos un Chevrolet Prisma, piezas de Volkswagen Bora, Renault Kangoo, un Audi y un Fiat Palio. En ese procedimiento fueron detenidos tres hombres, completando así cuatro capturas en total.

Cómo sigue la investigación contra la banda

De acuerdo con fuentes de la investigación, los sujetos quedaron acusados de formar una banda dedicada al robo de viviendas en el Este provincial, la sustracción de vehículos y su posterior desguace y comercialización de autopartes en el mercado negro.

En tanto, la información agrega que se analizaba la posible relación de la gavilla en otros hechos similares registrados durante el último tiempo en el departamento de Rivadavia. Lo cierto es que los sospechosos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Rivadavia–Junín, que lidera la pesquisa.