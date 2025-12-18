Accidente fatal en General Alvear: un motociclista murió al chocar con un camión en la ruta

El conductor de una motocicleta murió tras chocar con un camión en la ruta provincial 188, dentro del departamento de General Alvear.

Un accidente dentro de los límites del departamento de General Alvear terminó significando la muerte de un motociclista este jueves. El siniestro ocurrió cuando el fallecido colisionó con un camión en la ruta provincial 188. La víctima murió en el acto, antes de la llegada de los profesionales de la salud.

El siniestro vial se generó sobre las 11.30 cuando la motocicleta donde viajaba la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, y el rodado de mayor porte chocaron al circular en sentidos contrarios por dicha ruta provincial.

La imagen posterior al accidente mostró como el camión quedo dañado en una de sus ruedas, lo que indica que tanto el motociclista como su vehículo terminaron por debajo del camión de carga involucrado en el choque.