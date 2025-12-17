Impactante accidente en Chile: un camión quedó destrozado en la ruta que conecta con Mendoza

Un camión de carga terminó destruido tras tener un accidente en la Ruta 60 de Chile. El conductor se encuentra fuera de peligro.

La ruta 60 de Chile, que conecta al vecino país con Mendoza, fue el escenario de un impactante accidente vial este miércoles. Concretamente, un camión de carga quedó totalmente destruido sobre la vía chilena. El conductor se encuentra fuera de peligro.

El video del accidente El hecho fue notificado por las redes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Uspallata, quienes compartieron el video del siniestro vial. En este se ve como partes del rodado quedaron desparramadas por la ruta. Por un lado, la carga que trasportaba y por otro la cabina del camión.

Choque ruta 60 chile Además, por este mismo medio informaron que este tuvo lugar entre las localidades chilenas de Los Andes y Guardia Vieja, poco después de las 10 de este miércoles, y alertaron demoras en el tránsito a raíz de este hecho.