Falleció una mujer que había resultado herida en el vuelco de un contingente religioso en San Carlos

Una mujer de 80 años falleció a causa de las heridas sufridas luego de el furgón que trasladaba a un contingente religioso volcara en San Carlos. El grave siniestro vial ocurrió esta mañana sobre la Ruta Provincial 143, a la altura del Divisadero.

Aunque en primera instancia se había informado de sólo un menor de edad herido de gravedad, con el paso de las horas se confirmó el fallecimiento de otra persona del grupo de viajeros.

El trágico accidente se registró cerca de las 8.26 horas. El vehículo, conducido por V. P. J., de 44 años, circulaba de sur a norte y, por motivos que aún se investigan, perdió el dominio y volcó. En el furgón viajaban al menos catorce personas, quienes se dirigían desde San Rafael hacia Chilecito.

La víctima fatal fue identificada como R. E., de 80 años, quien viajaba como acompañante. Pese a ser trasladada a un centro de salud, no lograron reanimarla. Además, la situación de un menor de edad se agravó: V. R. M., de 5 años, resultó con lesiones graves. El niño fue derivado de urgencia al Hospital Notti para recibir atención especializada dada la complejidad de su cuadro.