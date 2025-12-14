Volcó un vehìculo con un contingente religioso y hay un herido grave

Trasladaba a fieles desde San Rafael. Hay un herido grave que fue trasladado y el resto de los ocupantes recibió asistencia en el lugar del accidente.

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este domingo. Una furgoneta, tipo Traffic, que trasladaba a un contingente religioso volcó sobre la Ruta Nacional 143, a la altura de la zona conocida como El Divisadero, en el departamento de San Carlos.

El siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 8.30 horas. Según la información preliminar, el vehículo, un furgón marca Royal Canon, circulaba en sentido de sur a norte. El conductor, identificado como V. P. J., perdió el dominio del rodado por causas que aún se investigan.

En el furgón viajaban al menos catorce personas que se dirigían desde San Rafael hacia la localidad de Chilecito.

Como consecuencia directa del vuelco, un menor de edad resultó con lesiones de gravedad. El joven presentaba una aparente fractura de cadera, por lo que lo trasladaron de inmediato al Hospital Scaravelli, ubicado en Tunuyán, para recibir atención especializada. El resto de los ocupantes, aunque sufrió heridas, fue asistido en el mismo lugar del accidente por el personal de emergencia.