Accidente en Potrerillos: una camioneta volcó a la salida del túnel y el tránsito quedó complicado
El accidente se produjo en un sector clave de la Ruta 82, generando demoras y un importante despliegue de servicios de emergencia.
Un accidente vial se registró este martes por la noche en Potrerillos, cuando un vehículo volcó sobre la Ruta Provincial 82, a pocos metros de la salida del túnel del Dique. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado sufrieron lesiones y se produjeron complicaciones en la circulación vehicular.
Tras el vuelco, el automóvil quedó atravesado sobre la calzada, ocupando parcialmente uno de los carriles y provocando demoras en el tránsito de la zona.
Ante la situación, personal médico y policial se hizo presente de inmediato para asistir a las personas heridas y ordenar la circulación, mientras se desarrollaban las primeras actuaciones en el lugar.
Tránsito asistido y recomendaciones
Debido al vehículo siniestrado y al operativo desplegado, la circulación se mantenía reducida por media calzada. Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en el sector.
Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre la identidad de los ocupantes ni sobre la gravedad de las lesiones. En paralelo, se iniciaron las pericias correspondientes para establecer las causas que derivaron en el vuelco y permitir la normalización total del tránsito en la Ruta 82.