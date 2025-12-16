Accidente en Potrerillos: una camioneta volcó a la salida del túnel y el tránsito quedó complicado

El accidente se produjo en un sector clave de la Ruta 82, generando demoras y un importante despliegue de servicios de emergencia.

El accidente ocurrió este martes en Potrerillos, a la salida del túnel del Dique.

Un accidente vial se registró este martes por la noche en Potrerillos, cuando un vehículo volcó sobre la Ruta Provincial 82, a pocos metros de la salida del túnel del Dique. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado sufrieron lesiones y se produjeron complicaciones en la circulación vehicular.

Tras el vuelco, el automóvil quedó atravesado sobre la calzada, ocupando parcialmente uno de los carriles y provocando demoras en el tránsito de la zona.

Ante la situación, personal médico y policial se hizo presente de inmediato para asistir a las personas heridas y ordenar la circulación, mientras se desarrollaban las primeras actuaciones en el lugar.

Tránsito asistido y recomendaciones Debido al vehículo siniestrado y al operativo desplegado, la circulación se mantenía reducida por media calzada. Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en el sector.