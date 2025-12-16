Así fue el impactante accidente que protagonizó el pastor Héctor Bonarrico en Santa Fe

Un grave accidente vial se produjo en un cruce de rutas de la provincia de Santa Fe y tuvo como protagonista a Héctor Bonarrico, un conocido pastor evangélico de Mendoza con fuerte influencia en la región de Cuyo y pasado en la política provincial, donde llegó a desempeñarse como senador.

La filmación que registró el grave accidente accidente en santa fe El siniestro ocurrió el pasado martes 9 de diciembre, alrededor de las 14.30, en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 343, en inmediaciones de la ciudad de Arrufó, según informaron medios locales como El Litoral. El grupo viajaba desde la provincia del Chaco hacia la ciudad de Mendoza tras haber participado de una actividad religiosa.

Bonarrico se desplazaba al volante de una Volkswagen Taos junto a su esposa, Magdalena Rosa Morgas, además de un matrimonio mendocino amigo y la hija menor de edad de esa pareja. Por causas que son materia de investigación, el vehículo impactó violentamente contra el costado de un camión de carga con acoplado que ya había iniciado su cruce en la intersección sin detenerse.

hector bonarrico Héctor Bonarrico. De acuerdo a los primeros informes, el camión avanzaba por el cruce cuando el automóvil, que circulaba en sentido sur-norte, lo embistió de lleno. Como consecuencia del choque, la camioneta quedó completamente destruida, mientras que el transporte de carga volcó sobre la calzada, provocando el derrame total de la mercadería y la interrupción del tránsito en la zona.