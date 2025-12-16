Alerta entre las pymes de Santa Fe: las compras en Shein y Temu crecieron 237% y presionan sobre el empleo

El crecimiento de las importaciones y el avance de productos extranjeros sobre el mercado interno se convirtieron en una preocupación creciente para las pymes de Santa Fe . El efecto Shein , Temu y el impacto en la producción.

Se trata de un fenómeno que no se limita a la provincia, sino que se replica en distintas regiones del país, con efectos visibles sobre el empleo, la actividad industrial y la continuidad de muchas pequeñas y medianas empresas ligadas al consumo masivo y a la producción local.

En ese contexto, un informe del Observatorio de Importaciones de la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa ( APYME Santa Fe) puso números concretos a esta tendencia y advierte sobre el impacto que el proceso de apertura comercial está teniendo en la estructura productiva provincial. El trabajo analizó la evolución de las importaciones durante 2025 y su relación con el empleo y la cantidad de empresas en Santa Fe.

Según el relevamiento, las importaciones totales acumuladas entre enero y octubre de 2025 crecieron un 3,5% en cantidades respecto del mismo período de 2024. Medidas en dólares, el aumento fue considerablemente mayor: 28,8% interanual y 1% por encima de los niveles registrados en igual período de 2023. El informe señala que, si bien el volumen importado todavía se ubica por debajo de años de mayor actividad económica, el valor de los bienes ingresados es más elevado.

Uno de los puntos centrales del informe es el fuerte crecimiento de las importaciones de bienes finales, que compiten de manera directa con la producción nacional. En particular, la categoría denominada “Resto”, que incluye mayormente compras realizadas a través del sistema courier y plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu, registró un aumento del 237,3% interanual en los primeros diez meses de 2025. En ese período, estas importaciones alcanzaron los 746 millones de dólares.

El documento indica que China se consolidó como el principal proveedor de la Argentina, con importaciones mensuales que superaron a las de Brasil, tradicional socio comercial del país. En contraste, Estados Unidos mostró una pérdida de participación relativa como origen de las importaciones.

Los sectores con mayor impacto en Santa Fe

El Observatorio analizó en detalle doce cadenas productivas con fuerte presencia en Santa Fe, entre ellas la automotriz, calzado, carnes, fideos secos, frutas y verduras, juguetes, lácteos, línea blanca, maquinaria agrícola, materiales para la construcción, muebles y textiles. En conjunto, estas actividades representan el 10,4% de las cantidades importadas y el 30,6% del valor total de las importaciones.

Entre enero y octubre de 2025, las importaciones de estas cadenas crecieron un 68,4% en cantidades y un 64,2% en valor en comparación con el mismo período de 2024. Incluso frente a 2023, un año con mayor nivel de actividad económica, también se registraron aumentos significativos.

electrodomesticos linea blanca importacion chile (1) Aumento marcado de las importaciones en productos de línea blanca. Alf Ponce Mercado / MDZ

Dentro de este grupo se observan incrementos particularmente elevados en algunos rubros. La línea blanca registró un aumento acumulado del 267,7% en las importaciones, con subas muy marcadas en heladeras y lavarropas. La cadena cárnica alcanzó los mayores niveles de importación de toda la serie histórica, con fuertes incrementos en carne de cerdo, embutidos y pollo. También se destacaron los aumentos en juguetes, muebles, fideos secos, textiles y maquinaria agrícola, en varios casos con registros récord.

Empleo y cierre de empresas

El informe señala que este crecimiento de las importaciones se da en un contexto de estancamiento de la actividad económica y tiene un impacto directo sobre el empleo. En la provincia de Santa Fe, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron 16.212 puestos de trabajo registrados. La industria manufacturera explicó más del 40% de esa caída.

En las cadenas productivas analizadas en detalle, la pérdida de empleo alcanza a 3.249 puestos de trabajo, lo que representa una baja del 5,3% respecto de noviembre de 2023. Los mayores retrocesos se registraron en maquinaria agrícola, línea blanca, automotriz y materiales para la construcción.

En paralelo, el trabajo advierte sobre una reducción sostenida en la cantidad de empresas. En Santa Fe se registran 2.244 unidades productivas menos que en noviembre de 2023. De ese total, 260 corresponden a empresas manufactureras y 97 a las cadenas productivas relevadas por el Observatorio.

busqueda de trabajo empleo desempleo La apertura indiscriminada de las importaciones continúa afectado el empleo. Imagen ilustrativa MDZ

El informe subraya que el principal motor del aumento de las importaciones es el proceso de apertura comercial en curso, más que una expansión del consumo o de la actividad económica. En ese marco, advierte que, ante una eventual recuperación del salario y de la actividad, el ingreso de productos importados podría profundizarse aún más, con mayores efectos sobre la producción local y el empleo.