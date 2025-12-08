Una pyme metalúrgica proyecta facturar $9.000 millones en 2025, impulsada por la exportación y el retail

La empresa de utensilios de cocina Kankay reportó una facturación anual de $3.400 millones al cierre de 2024. Según las proyecciones financieras presentadas por la firma fundada por Federico Schaer y Tomás Beutin, el objetivo para el ciclo 2025 es elevar esa cifra a $9.000 millones, lo que representaría un crecimiento nominal del 165% respecto al año anterior.

El desempeño reciente de la compañía muestra una aceleración en sus ventas. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, la firma registró un incremento del 1.000%, mientras que en el corte interanual de mayo 2024 a mayo 2025 el alza se ubicó en un 216%. Este volumen de operaciones se sustenta en la comercialización de más de 60.000 unidades vendidas desde el inicio de 2024 y la incorporación de una media de 5.000 nuevos clientes mensuales.

Para cerrar este 2025, lanzaron su primera línea de productos de acero inoxidable: una colección desarrollada para quienes buscan precisión, control térmico y una cocina más limpia y saludable. Con este lanzamiento, la empresa amplía su familia de materiales nobles y suma una propuesta pensada para chefs profesionales, restaurantes y usuarios que valoran el rendimiento técnico en cada preparación.

A diferencia de los utensilios tradicionales, el acero inoxidable de Kankay está fabricado con composición 18/8 (18% cromo y 8% níquel), lo que garantiza máxima resistencia a la corrosión y total aptitud de contacto alimentario. Cada pieza incorpora un triple fondo con núcleo de aluminio de alta densidad, una tecnología que distribuye el calor de forma rápida y uniforme, evitando puntos calientes y reduciendo el consumo de energía. Este sistema magnetizado en su base para compatibilidad con inducción logra una cocción precisa en gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.

“El hierro es noble y eterno. El inoxidable es precisión y control. Son dos materiales distintos según la cocina que te guste”, resume Federico Schaer, socio cofundador de Kankay.

Inversiones en infraestructura y expansión comercial

Como parte de su estrategia de posicionamiento en el mercado interno, la empresa ha desembolsado una inversión de $40 millones destinada a la apertura de un local comercial en San Isidro, operativo desde febrero de este año. Además, abrieron se segundo local en Núñez y dos franquicias: en Recoleta y Mar del Plata.

El plan de negocios a mediano plazo contempla la continuidad de la expansión física hacia la Ciudad de Buenos Aires y zona norte del GBA. Las proyecciones de la empresa indican la apertura de dos nuevas sucursales en Recoleta y Nordelta con horizonte en 2026.

A nivel operativo, Kankay mantiene una estructura de 40 empleados (entre directos e indirectos). De cumplirse las metas de expansión comercial estipuladas, la compañía prevé incrementar su plantilla laboral a 75 personas para el año 2026.

Comercio exterior y sustitución de materiales

La matriz productiva de la empresa es 100% de industria nacional y utiliza insumos como hierro, acero y madera. Su modelo de negocios incluye una fuerte pata exportadora, logrando colocar sus productos en ocho mercados internacionales: Estados Unidos, Australia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Francia, España y Uruguay.

Desde el punto de vista del producto, la estrategia comercial se centra en captar la demanda de utensilios libres de químicos y recubrimientos sintéticos, compitiendo en el segmento de "cocina consciente" con manufacturas en hierro y acero al carbono. Actualmente, la firma avanza en el desarrollo de nuevas líneas en acero inoxidable y hierro fundido para diversificar su oferta.