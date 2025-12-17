Ahorcó a su pareja y fingió un accidente de tránsito para encubrir el femicidio

Un video previo al accidente y las lesiones detectadas en la autopsia fueron determinantes para que el hombre confesara el crimen.

El hombre había asesinado a su pareja y fingió un accidente para encubrir el hecho.

El trágico choque ocurrió en Brasil, en la autopista MG-050, donde una pareja chocó contra un colectivo. Pero el macabro hallazgo se dio más tarde, ya que las autoridades descubrieron que el hombre ahorcó a su esposa hasta dejarla inconsciente y fingió un accidente de tránsito para encubrir su asesinato.

Todo sucedió después de que Henay Rosa Gonçalves Amorim, de 31 años, y Alison de Araújo Mesquita, de 43, tuvieron un fuerte accidente en una autopista de Brasil, luego de que el rodado se cruzara de carril para terminar impactando contra un micro. Al menos de esa forma fue cómo investigó el hecho la Policía local.

Pero luego de iniciada la investigación, las autoridades pudieron determinar que la víctima se encontraba inconsciente al momento del accidente, a través de las cámaras de seguridad de un peaje por el que pasó la pareja en el auto minutos antes.

El video de las cámaras de seguridad previo al accidente en Brasil En las cámaras del peaje pudieron observar cómo la mujer, que conducía el vehículo en ese momento, nunca se mueve para poder abonar la tarifa, donde su pareja es quien termina pagando el peaje, estirando su brazo hacia la cajera, y quien luego también es el que toma el volante cuando reanudan la marcha.

Cámara de seguridad Brasil Si bien en el video se observa la sorpresa de la cajera, minutos después es cuando ocurre el siniestro vial, donde Henay falleció y el acusado solamente sufrió algunas heridas.