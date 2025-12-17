Ahorcó a su pareja y fingió un accidente de tránsito para encubrir el femicidio
Un video previo al accidente y las lesiones detectadas en la autopsia fueron determinantes para que el hombre confesara el crimen.
El trágico choque ocurrió en Brasil, en la autopista MG-050, donde una pareja chocó contra un colectivo. Pero el macabro hallazgo se dio más tarde, ya que las autoridades descubrieron que el hombre ahorcó a su esposa hasta dejarla inconsciente y fingió un accidente de tránsito para encubrir su asesinato.
Todo sucedió después de que Henay Rosa Gonçalves Amorim, de 31 años, y Alison de Araújo Mesquita, de 43, tuvieron un fuerte accidente en una autopista de Brasil, luego de que el rodado se cruzara de carril para terminar impactando contra un micro. Al menos de esa forma fue cómo investigó el hecho la Policía local.
Pero luego de iniciada la investigación, las autoridades pudieron determinar que la víctima se encontraba inconsciente al momento del accidente, a través de las cámaras de seguridad de un peaje por el que pasó la pareja en el auto minutos antes.
El video de las cámaras de seguridad previo al accidente en Brasil
En las cámaras del peaje pudieron observar cómo la mujer, que conducía el vehículo en ese momento, nunca se mueve para poder abonar la tarifa, donde su pareja es quien termina pagando el peaje, estirando su brazo hacia la cajera, y quien luego también es el que toma el volante cuando reanudan la marcha.
Si bien en el video se observa la sorpresa de la cajera, minutos después es cuando ocurre el siniestro vial, donde Henay falleció y el acusado solamente sufrió algunas heridas.
La autopsia que permitió descubrir el femicidio
El hombre permaneció fuera de la investigación por varios días, hasta que las autoridades solicitaron una nueva autopsia para confirmar la causa de la muerte de la mujer. Fue allí donde descubrieron que no murió a raíz del accidente y que había sufrido un traumatismo craneoencefálico, y que contaba con lesiones en el cuello que indicaban posible asfixia.
A raíz de estos resultados fue donde Alison terminó confesando el crimen, comentando que habían discutido dentro del auto y que le había pegado en la cabeza y la había estrangulado, confirmando así que ella estaba inconsciente antes del accidente.