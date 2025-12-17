Tragedia en La Plata: sufrió un infarto mientras manejaba, chocó y murió

Un hombre de 63 años sufrió un infarto mientras conducía, perdió el control del auto y murió tras chocar en la zona de Plaza Moreno.

Este miércoles se dio un trágico hecho en la ciudad de La Plata, después de que un hombre de 63 años sufriera un infarto al volante, chocara y luego muriera. El accidente se dio en la zona de la Plaza Moreno, en la intersección de 15 y 51.

Según informaron las autoridades locales, la víctima fue identificada como Juan Martín Lilli. Las mismas llegaron al lugar después de recibir un alerta respecto a un vehículo que había quedado dentro de una plaza, donde al llegar descubrieron el Peugeot 208 sobre el espacio verde.

La descompensación que casi provoca otro accidente Además, explicaron que esta persona habría sufrido una descompensación mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Incluso, explicaron que al momento de la descompensación casi atropella a un peatón que circulaba por la zona, según comentaron los testigos.

En el lugar también estuvo personal médico del SAME, que se encargó de asistir a este hombre y luego lo trasladó al Hospital San Martín, donde se constató la muerte del conductor.