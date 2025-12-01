Tragedia en la música: murió el guitarrista de una banda platense mientras tocaba en un bar

La noche pasó de la euforia a la desesperación en cuestión de minutos. El guitarrista de Loca Sensación dejó este mundo en un repentino suspiro: los detalles.

Un triste final tuvo lugar en el bar Blondie de La Plata, lo que empezó como un encuentro de arte y buena compañía, acabó por ser el escenario de una despedida tan abrupta como dolorosa. Nahuel Niz, guitarrista de la banda Loca Sensación, falleció de manera repentina, desplomándose en el suelo del lugar.

Fue a las 22:30 del sábado 29. El ambiente era festivo y la banda apenas empezaba. Fue durante el tercer tema del repertorio cuando la música se detuvo de golpe. Nahuel se desplomó y causó conmoción. Un presente relató: "Se murió tocando en vivo. Nadie sabía qué hacer. Nunca viví una cosa así".

Entre maniobras de reanimación improvisadas y el traslado de urgencia al Hospital San Martín, la esperanza se mantuvo viva por unas horas. Pero, pasada la medianoche, los médicos confirmaron el peor desenlace para Niz. Según lo comentado por su propia familia, las causas de su muerte estarían relacionadas a un problema cardiovascular.

Quién era Nahuel Niz image Nahuel Niz falleció a los 35 años. Créditos: Instagram Nahuel no era solo el guitarrista de Loca Sensación. El hombre tenía 35 años y era fanático Boca Juniors, una marca registrada en sus redes sociales que con gran amor buscaba transmitir a su pequeño hijo.

Las despedidas estuvieron más que presentes. La agrupación se despidió el integrante: “Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación: Ezequiel, Lucas y Tito”.