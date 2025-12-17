Accidente en Godoy Cruz: un motociclista quedó grave tras chocar con una camioneta

El accidente ocurrió en el cruce de calles Italia e Ituzaingó. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave y quedó internada.

Un accidente vial entre un motociclista y una camioneta se registró la tarde de este miércoles en Godoy Cruz. El choque dejó como saldo un hombre gravemente herido, que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.40 cuando una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta TVS Raider, que circulaban por arterias perpendiculares, colisionaron en el cruce de calles Italia e Ituzaingó, por motivos que son materia de investigación.

El estado de la víctima del accidente Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, de 46 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y luego derivado al mencionado centro asistencia capitalino, para una evaluación de mayor complejidad.

En tanto, el joven de 25 años que iba al mando de la camioneta resultó ileso, indicaron fuentes policiales.