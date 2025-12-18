"Estamos devastados": rompieron el silencio los egresados estafados por Romina Enríquez

La mujer de 42 años fue denunciada por apostar en el casino toda la plata de la fiesta de egresados. La suma alcanzaría los 25 millones de pesos.

El caso de Romina Enríquez (42), la mujer que fue denunciada por apostar en el casino toda la plata de la fiesta de egresados del 5° año de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones, continúa sumando nuevos capítulos.

Qué dijeron los egresados En las últimas horas, dos de las egresadas que se vieron afectadas por el accionar de Enríquez rompieron el silencio y se mostraron muy afectadas por lo ocurrido. “Ahora estamos mejor, pero igual estamos devastados”, expresó una de las jóvenes.

En diálogo con Tarde o Temprano, Luciana y Estefi relataron cómo fue el momento en el que se enteraron que no iban a tener la fiesta. “Nos encontramos allá en el salón y todo era llanto al ver la recepción venirse abajo. Fue lo peor para nosotros”, manifestó una de ellas.

Según explicó Luciana, el mismo día de la fiesta se enteraron que la misma no se iba a realizar. “El día anterior, Romina nos dijo que todo estaba pago y que no había deudas. Ese día nos despertamos y nos enteramos de que todo era mentira”, agregó.

estafa dos Por otro lado, la joven indicó que iba a ser otra la mamá que iba a ser la encargada de juntar la plata, pero que sin embargo, Romina “arrancó a hacerlo sin que nadie se lo pidiera”.