Conmoción en Rosario: hallaron el cuerpo de una mujer en una pileta y se investiga su muerte

La ciudad de Villa Gobernador Gálvez, que conforma el Gran Rosario, se encuentra conmocionada luego de que se encontrara a una mujer muerta dentro de una pileta. La víctima aún no fue identificada y hasta ahora no trascendieron signos visibles de violencia.

El hallazgo del cuerpo ocurrió este jueves por la mañana y fue realizado por una empleada doméstica que había ingresado al lugar. Según trascendió, el domicilio no se usaba como vivienda permanente, sino como depósito.

Así fue el hallazgo de la mujer muerta en la pileta De esta forma, la mujer alertó al Comando Radioeléctrico sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida y posteriormente se informó a la Policía. Al llegar al sitio, los efectivos preservaron la escena y solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Una médica confirmó el fallecimiento de la mujer minutos más tarde.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios Culposos, que dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y la realización de las pericias correspondientes. Según indicó el medio local Rosario3, por el momento, la víctima no fue identificada y, en principio, no trascendieron signos visibles de violencia.