La mamá de la chica descuartizada denuncia que a un mes no le dieron el cuerpo de su hija

La mamá de la joven hallada descuartizada en Córdoba reclamó que le entreguen los restos de su hija a un mes del macabro hallazgo. Denuncia falta de respuestas.

La mamá de Camila Merlo, la chica hallada descuartizada hace un mes en un baldío de la ciudad de Córdoba, reclama que le den los restos de su hija para poder velarla.

Se cumple un mes del hallazgo del cuerpo desmembrados de Camila Merlo en un basural del barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba. La madre de la chica descuartizada, Moira, continúa atravesando una dolorosa espera marcada por la falta de respuestas judiciales y reclama que le entreguen los restos ante la imposibilidad de despedir a su hija.

Camila tenía 26 años y fue identificada por la Justicia tras el macabro descubrimiento. Sin embargo, según denunció su madre, a un mes del hallazgo aún no pudo realizar el velatorio. “No me dieron su cuerpo”, expresó al noticiero El Doce y reveló lo peor: tampoco se encontraron todos los restos.

La mujer contó que viajó desde el sur de la provincia en busca de respuestas y ayuda. “No sé qué hacer ni por dónde buscar. Si es necesario volver al lugar donde aparecieron los primeros restos, lo voy a hacer”, afirmó, visiblemente afectada.

Moira aseguró sentirse “destruida” y reclamó colaboración de quienes puedan aportar datos. “Que me digan qué pasó, cómo fue. Estamos en la nada misma. No la pude velar, no pude hacer nada todavía. Camila no descansa”, sostuvo entre lágrimas.

El atroz crimen de la chica descuartizada La causa está a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 6, conducida por la fiscal Eugenia Pérez Moreno. La abogada de la familia, Daniela Morales Leanza, explicó que solicitaron más recursos para avanzar en la investigación. “Entendemos que hay limitaciones tecnológicas y humanas. Pedimos que se disponga de todo lo necesario para esclarecer este crimen”, señaló.