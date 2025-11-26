El desgarrador dolor de la mamá de la joven descuartizada: "Voy a pedir justicia todos los días"

Hundida en un dolor, Moira Merlo, la madre de Camila, la chica de 26 años que fue hallada descuartizada en la ciudad de Córdoba , reclamó justicia tras el crimen. “Como mamá hice todo lo posible”, insistió, todavía sin poder comprender el horror del caso cuya investigación avanza como homicidio.

La mujer, oriunda de Laboulaye, se presentó en Tribunales II para reunirse con la fiscal María Eugenia Pérez Moreno. Entre lágrimas, confesó que sigue sin entender qué pasó: “No sé nada. No entiendo nada. Por eso estoy acá”, expresó.

Moira recordó que su hija había atravesado años marcados por la violencia y las adicciones, un proceso que, según relató, encaró prácticamente sola. “Siempre pedí ayuda, pero nunca tuve recursos. El sistema no me ofreció nada. Estuve sola desde el principio”, señaló. Aun así, aseguró: “Como mamá hice todo lo posible”.

La brutalidad del crimen la descolocó por completo. “Jamás imaginé un final así. Siento mucha bronca”, admitió. Y reafirmó que no abandonará su reclamo: “Hasta las últimas voy a estar. Voy a pedir justicia todos los días ”.

Este miércoles Jazmín, amiga de Camila, rechazó de plano la versión de un presunto ajuste de cuentas. Sobre la joven asesinada dijo: “Era buena, inocente, confiada. No veía maldad en nadie”. Contó que llegó a Córdoba hace siete años, siempre con una sonrisa, y que jamás hubiera desaparecido sin avisar.

mama de la joven descuartizada El Doce

Contó además que la chica que fue descuartizada era trabajadora sexual y solía frecuentar la zona céntrica. Sobre las hipótesis del hecho, la amiga deslizó una posibilidad: “Creemos que pudo haberse ido con alguien conocido, a una casa, y que algo se descontroló por motivos que desconocemos”.

Pidió que cualquier persona que haya visto o escuchado algo en barrio General Urquiza aporte datos: “Queremos que nuestra amiga descanse en paz”.

Cómo fue el hallazgo de la joven descuartizada

El domingo 16 de noviembre, una pareja policial encontró los primeros restos: un muslo con un tatuaje. Con la intervención inmediata de los forenses, se confirmó que eran restos humanos. La fiscal ordenó un nuevo operativo en el basural de Andalucía al 3100, donde el lunes aparecieron más extremidades dentro de dos bolsas negras.

La identificación se logró gracias a las huellas digitales, que confirmaron que se trataba de Camila Merlo, conocida como “China” entre sus allegadas, quien era además mamá de una nena. El cuerpo presentaba signos compatibles con un desmembramiento.

En las últimas horas, amigos y allegados realizaron una protesta exigiendo avances en la causa, mientras la familia insiste en que el crimen sea esclarecido.