Conmoción en el Ejército Argentino: hallaron muerto a un soldado voluntario en su vivienda de Mendoza

Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue hallado muerto la tarde de este miércoles en una vivienda de Las Heras . Familiares dieron aviso a las autoridades y la fiscal de Homicidios Claudia Ríos tomó intervención en la causa. En principio, todo apunta a que el militar, identificado como Facundo Gabriel Lima , se quitó la vida.

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , el trágico episodio se registró alrededor de las 17.30, cuando familiares del soldado lo hallaron sin signos vitales dentro de su domicilio particular, ubicado en el citado departamento.

Frente a eso, alertaron la situación a la línea de emergencias 911 y policías y personal médico se desplazaron hasta la escena para constatar el hecho. Una vez que se confirmó el deceso de Lima, perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza , iniciaron las labores pertinentes en la escena por parte de la Policía Científica y personal de Investigaciones.

De acuerdo con las primeras actuaciones, no se observaron indicios de la participación de un tercero en el interior de la propiedad, aunque los detectives del caso aguardaba por los resultados de los peritajes y la posterior necropsia para conocer la causa de muerte.

El fallecimiento del soldado voluntario en Las Heras se produjo en un contexto complicado para el Ejército Argentino , que en los últimos días registró otras dos muertes de personal militar en distintos puntos del país , ocurridas en días consecutivos.

El primer caso fue el de Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años, oriundo de Misiones, quien cumplía funciones de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos. El joven fue hallado sin vida la madrugada del martes en su lugar de trabajo. El hecho generó conmoción y comenzó a ser investigado por las autoridades competentes, pero no se ofrecieron de manera oficial mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.

Quinta de Olivos soldado muerto El soldado fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga. X

El otro episodio tuvo como protagonista al suboficial principal Juan Pereira, quien prestaba servicio en la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El militar fue encontrado sin signos vitales durante la madrugada de este miércoles, dentro de un cuartel ubicado en esa localidad.

Al igual que en el caso del soldado mendocino, en los otros casos no se detectaron signos de intervención de terceros durante las respectivas inspecciones preliminares. No obstante, ambas investigaciones continuaban y se aguardan por los resultados de la autopsia para esclarecer las circunstancias de sendos fallecimientos.