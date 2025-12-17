Un suboficial del Ejército se habría suicidado en un cuartel de Corrientes

Se trata del suboficial principal Juan Pereira, quien fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros.

Una nueva triste noticia sacude al Ejército Argentino. Este miércoles por la mañana, el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. La principal hipótesis que manejan es que se habría suicidado.

Según trascendió, cerca de la madrugada, Pereira fue encontrado sin vida dentro de la instalación militar. Inmediatamente, intervino Gendarmería Nacional y el caso quedó a cargo del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá.

La principal hipótesis que se investiga es que se habría tratado de un suicidio por ahorcamiento. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Aún se esperan los resultados de la autopsia al cuerpo del suboficial para esclarecer lo ocurrido.

La muerte del soldado Rodrigo Gómez El martes por la mañana, el joven de 21 años fue hallado sin vida el martes en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos. Fue un compañero de Gómez quien vio el cuerpo del joven en una posición extraña, por lo que alertó a la unidad médica presidencial. Inmediatamente, se activaron los protocolos correspondientes. Los médicos constataron el fallecimiento del soldado.

Quinta de Olivos soldado muerto El soldado fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga. X A su vez, junto al cuerpo del efectivo del personal militar encontraron una carta, la cual estaba dirigida tanto a sus compañeros como a sus familiares. Aparentemente, en el escrito, Gómez expresaba su preocupación por las deudas contraídas.