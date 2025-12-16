Un militar que custodiaba la Quinta de Olivos se habría suicidado

Este martes por la madrugada, un militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fue hallado sin vida.

En la Quinta de Olivos ya se activaron los protocolos correspondientes.

Este martes, un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fue hallado sin vida. Las primeras informaciones indican que el soldado se habría suicidado.

La Casa Rosada emitió un comunicado oficial en el que detallaron que, esta madrugada, el efectivo fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la Residencia Presidencial de Olivos.

Tras tomar conocimiento del grave incidente, se activaron los protocolos correspondientes. Los servicios médicos de emergencia constataron el fallecimiento del soldado.

El caso se encuentra en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.