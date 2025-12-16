El Gobierno habló tras la muerte del soldado en la Quinta de Olivos: "Momento de dolor"

En medio de la investigación por el joven militar que apareció sin vida en la residencia presidencial, desde el Gobierno emitieron un breve comunicado.

La causa que investiga lo sucedido en la Quinta de Olivos quedó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La Quinta de Olivos atraviesa un momento de dolor y misterio por la muerte de un joven soldado. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la madrugada de este martes y, en medio de la investigación, el Gobierno salió a hablar.

En un breve comunicado en X, desde la Vocería del Presidente relataron que, en horas de la madrugada, "personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar". "De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento", precisaron.

A su vez, el Gobierno señaló que "la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida". De todos modos, indicó que "por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias".

Finalmente, el comunicado cerró diciendo: "El Presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor".

¿Qué se sabe sobre la muerte del militar en la Quinta de Olivos? En estos momentos, la investigación se encuentra en curso y se analizan todas las hipótesis. Pero los primeros indicios apuntan a un presunto suicidio.